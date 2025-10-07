Gazze için sessiz çığlık

Gazze'de yaşanan zulmün ikinci yıl dönümünde AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde 81 ilde, 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' eylemi düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen eylemde, tüm illerde bir araya gelen binlerce kadın, el ele tutuşarak Gazze'de yaşanan zulme sesiz eylemleriyle tepki gösterdi. İstanbul'daki eylem, Üsküdar sahilinde yapıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları taşılan kadınlar Üsküdar Meydan'dan Harem'e kadar olan sahil bandında el ele tutuştu.

Gazze'de katledilen kadın ve çocuklar için yapılan sessiz çığlık eylemine AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ile binlerce kadın katıldı. İstanbul başta olmak üzere tüm illerde gerçekleştirilen eylem Adana, Trabzon, Gaziantep, Konya, Sivas, Kayseri, Samsun, Gümüşhane ve Antalya'da oldukça yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eylemlerde kadınlar "Özgür Gazze", "Barış kadınla mümkün" dövizleri taşıdı. Kadınların el ele tutuşarak oluşturduğu zincire gençler, çocuklar ve erkekler de destek verdi. Trabzon'da yapılyan eylemde konuşan İl Kadın Kolları başkanı Ayfer Cihan ise, "Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele insanlık meselesidir" dedi. Erzurum Yakutiye Medresesi önündeki eylemde konuşan AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir de, "Bizler İstanbul, Hakkari, Trabzon, Erzurum ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz:

Barış kadınla mümkündür" diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Ana yüreği yanıyor. Gazzeli annelerin acısı acımız, sevinci sevincimiz, evladı evladımız, sessiz çığlığı ise bizim sesimizdir" dedi.



SESSİZLİĞİMİZ GAZZE'NİN EN GÜR ÇIĞLIĞI OLACAK

İstanbul'daki etkinlikte konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı Gazze. Kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz yetim bırakılan çocukların zinciridir. Ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır" dedi.



