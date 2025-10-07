İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Gazze’de yaşananlar bir soykırım ve işgal gerçeğidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yıldır devam eden saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. Gazze'nin, tarihin en ağır insani felaketlerinden birine sahne olduğunu vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Bombardımanlar, abluka ve sistematik yıkım, on binlerce sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünyanın gözleri önünde bir halk, yaşadığı topraklardan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldı. Bu tablo, sadece Filistin halkının dramı değil, uluslararası düzenin, hukuk ve insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır. Uluslararası toplumun sessizliği, adalet mekanizmalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gazze'de yaşananlar bir 'çatışma' değil, sistematik biçimde yürütülen bir soykırım ve işgal gerçeğidir. Türkiye, en başından bu yana bu gerçeği açık biçimde dile getirmiş, adaletin, insan onurunun ve mazlumların yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hem diplomatik platformlarda hem de insani yardım alanında bu duruş kararlılıkla sürdürülmektedir. Filistinlilerin sesi duyulana, adalet tecelli edene kadar bu mücadele devam edecektir."

Duran, paylaşımında, Gazze'de yaşananları gözler önüne seren "Bitmeyen Soykırım Gazze" başlıklı videoya da yer verdi.

Videoda, Başkan Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından Gazze ile ilgili ifadeleri yer aldı.