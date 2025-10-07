Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Erzurum’da sürpriz okul ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kentteki programları kapsamında Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında program yapan öğrenciler, Bakan Tekin'in sürpriz ziyaretini görünce okul girişinde "Filistin'e özgürlük" yazılı balonlarla karşıladı.

Öğrencilerin ailelerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin selamını iletmelerini isteyen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.

Bakan Tekin, yeni eğitim müfredatıyla ilgili bilgiler verdikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle toplantı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Şehit Murat Ellik İlkokulumuzda, bizleri güler yüzle karşılayan öğrencilerimizle bir aradayız. Evlatlarımızın okul bahçesinde oynadıkları çocuk oyunları etkinliklerine katıldık, derslerinde iştirak ettik; öğretmenlerimizle de bir araya gelmeyi aksatmadık, hasbihâl ettik. Ayrıca bugün okulumuzda, Bakanlığımız ve Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi ile "Sağlıkla Gülümse Erzurum" İş Birliği Protokolü'nü gerçekleştirdik. İş birliğimizle okul çağındaki evlatlarımıza ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. İş birliğimiz, evlatlarımız için hayırlı olsun inşallah. Eğitime olan desteklerinden ötürü Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Engin Tuncer'e teşekkür ediyorum.