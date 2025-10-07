‘Şiddet gördüm’ dedi CHP’den istifa etti

CHP Antalya Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, parti içi usulsüzlükler, şiddet olayları ve ilgisizlik gerekçesiyle görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakmak, ilçe teşkilatında üyelik başvurularının kasıtlı olarak engellendiğini, bazı evrakların imha edildiğini ve online üyeliklerin iptal edildiğini öne sürdü. İlçe delege seçimleri sırasında İlçe Başkanı'nın yeğeni tarafından kendisi ve ailesine sözlü-fiziksel saldırıda bulunulduğunu, oğlunun darbedildiğini belirtti.