Trafik çilesi sona erecek: 4 saatlik yol 36 dakikaya iniyor

Özellikle yaz aylarındaki yoğun trafikle 4 saate kadar çıkan Antalya- Alanya arasındaki yolculuk süresi, dev bir proje ile 36 dakikaya iniyor. 25 Temmuz'da Antalya'da temeli atılan Antalya- Alanya Otoyolu'nun finansman kapanış töreni, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesi olduğunu vurguladı.

TOPLAM 122 KİLOMETRE

Projenin detaylarını paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti: "84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz 7 kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin örneklerinden biri olacak. Serik Kavşağı'ndan başlayarak Manavgat ve Konaklı'yı geçip Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak bu yolumuz, Antalya'nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya'nın muz bahçelerini ve Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini birleştirecek." Kamu-özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen projenin finansmanı konusunda da bilgi veren Uraloğlu, "Yatırım bedeli 2 milyar 429 milyon euro olan söz konusu otoyolumuzun 729 milyon eurosu öz sermaye ile yapılırken, 1.7 milyar eurosu da banka kredisi ile sağlanacak" dedi.

YERLİ VE YABANCI 14 KURULUŞ

Projeye 3'ü Çin, 2'si Suudi Arabistan, biri Kuveyt, biri Almanya ve yine biri de Yunanistan merkezli olmak üzere 8'i uluslararası, 6'sı yerli toplam 14 finans kuruluşu destek veriyor. 3 yıl içinde tamamlanacak inşaat çalışmalarında 9 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.