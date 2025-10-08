AK Parti 7 Ekim’in yıl dönümünde Gazze’yi masaya yatırdı

7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatmasının üzerinden iki sene geçti. İsrail saldırılarını daha da arttırarak sürdürüyor. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları" başlıklı program ile Gazze'de yaşananlar masaya yatırıldı.

İNSANLIĞIN VİCDANI GAZZE'DE BOMBALANIYOR

Programın açılışını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, insanlığın ayakta kalmaya çalıştığını işaret ederek, "Uygarlıkla barbarlık arasındaki makas tamamen kapanmış durumda. İnsanlık ayakta durmaya çalışıyor ama insanlığın vicdanı Gazze'de bombalar altına gömüldü. Gazze'de asıl ölen insanlığın vicdanıdır. Bunu vicdan sahibi her erdemli insan dile getirebilir, getiriyor da" dedi.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR MÜFLİS KALDI

İkinci Dünya savaşının ardından kurulan uluslararası yapılara vurgu yapan Ala, "İkinci Dünya Savaşının ardından adaletsiz de olsa bir düzen olabilir diye bir yola çıkıldı. Uluslararası kuruluşlar ise müflis kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her uluslararası platformda ve her görüşmede Gazze'nin sesi oldu" ifadelerini kullandı.

AKLIN DİPLOMASİNİN MEZARINI KAZIYORLAR

İsrail'in ayrım yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Ala, "Tamamen aklın, diplomasinin mezarını kazıyorlar. Gazzelliler orada insanlığın savunucusu ve geleceğinin bedelini ödüyorlar. Bizde milletin bize verdiği güç sayesinde elimizden geleni yapıyoruz. Bazılarını söyleyebiliyoruz, bazılarını söylemiyoruz. Biz bunu Allah için, insanlık için yapıyoruz, erdem için yapıyoruz" diye konuştu.

SİYONİZM HER ADIMINI ÖNCEDEN PLANLIYOR

Bazı ülkelerin Filistin'i tanıdığını hatırlatan Ala, "Bazı ülkeler kendilerini Netanyahu ve İsrail'in kullandıklarını anladıkları an Filistin'i devlet olarak tanımaya başladılar. Biz her zaman dile getirdik. Çözüm iki devletli çözüm ile olur. Siyonizm bir adım attıklarında o adımın çok daha önceden planlandığını da gözden kaçırmamak lazım. Zulüm hiçbir zaman payidar olmamıştır. Geleceği kuracak olanlar mazlumlardır" şeklinde belirtti.

YALÇIN: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA PLAN YÜRÜTÜYOR

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın ise İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığını kaydederek, "Gazze'de insanlık suçu işleniyor, Gazze abluka altında tutuluyor. İsrail, öylesine planlı bir şekilde bu işleri yürütüyor ki ikinci dünya savaşından bu yana ana planından hiç sapmadan planına devam ediyor. Biz de aynı ciddiyetle, bu konuyu gündemde tutmaya devam etmedikçe saldırganlıkları devam edecek" dedi.

77 YILLIK SALDIRGANLIK

İsrail'in saldırganlığının hedefinin sadece Gazze olmadığını belirten Yalçın, "İsrail tehlikesi ve saldırganlığı semitik ruha bile saldırganlık yapacak kadar saldırganlık içinde. İsrail'in bize unutturmak istediği bir başka şey ise bu saldırganlık 2 yıllık değil, hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Bu saldırganlık 77 yıllık bir saldırganlık" diye konuştu.

OKTAY: ISRARLA BİR AN ÖNCE ATEŞKES DİYORUZ

Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Fuat Oktay: "Israrla ne diyoruz? Bir an önce ateşkes, insani yardımların ulaştırılması diyerek ısrar ediyoruz. İki devletli çözümden ısrarla vazgeçilmemesi içinde çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce ölümler bitsin, tehcir sona ersin istiyoruz. Yeni dönemde yeni Filistin'in nasıl olacağı şu anda da tartışılan bir konu."

ÇAVUŞOĞLU: İSRAİL YARGILANMALI

Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yaşanan kriz, soykırım, etnik temizlik başta olmak üzere birçok ihlal barındırıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemin insan ihtiyaçlarını karşılamadığını, savaşları durduramadığını her zaman vurguluyoruz. İsrail savaş suçlarından yargılanmalı ve cezasızlık algısı ortadan kaldırılmalı. Türkiye ise en başından beri çok boyutlu bakmıştır. İnsani, hukuki olarak bakmıştır. Tüm kurumlarımız kalıcı barış için yoğun bir çaba göstermiştir. Sessiz kalan uluslararası toplum artık bu yaşananlara ortak olmamalı."