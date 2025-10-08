AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail’in her alanda zorbalık dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye konusundaki hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini, terörsüz bölge konusundaki hassasiyetin korunması gerektiğini ifade etti.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa konusunda verdiği mesaj da nettir. Bu hepimizin, devlet adamlarının gelecek nesillere olan bir borcudur. Bununda hassasiyetle yerine getirme konusunda çalışmalar devam ediyor.

"İSRAİL'İN ZORBALIK DIŞINDA BİR İŞ BİLMEDİĞİ BİR KERE DAHA GÖRÜLDÜ"

Netanyahu şebekesinin, Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü. Bu soykırıma karşı duran tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Sumud Filosu ile ilgili olarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonuldu. Ülkemize getirildiler. Burada karşı karşıya kalınan müdahale suçtur. Bunların her alanda zorbalık dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü.

Gazze'nin mesajını tüm dünyaya duyurarak tüm dünyaya ulaştıran bir eylem yapmışlardır. Bu işledikleri suçların hepsinin hesabı sonunda sorulacak. Tutukladıkları, alıkoydukları aktivistleri, kötü koşullara mahkum ederek bir kere daha insanlık dışı karakterlerini göstermiş oluyorlar."