Asya’dan Balkanlar’a Türk silahlarına yoğun ilgi: Milli üretim silahlar dünya açılıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları için MKE tarafından geliştirilen havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, ihraç edildiği Kuzey Makedonya'da icra edilen geniş kapsamlı atış faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve kullanıcılardan tam not aldı.
BANGLADEŞ'E İHRAÇ EDİLMİŞTİ
MKE ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında 6 adet BORAN ve beraberindeki mühimmat 6 Haziran 2025'te Kuzey Makedonya'ya teslim edilmişti. Cumhuriyet tarihinin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak Bangladeş'e gönderilen Boran, Asya kıtasının ardından teslim edildiği ilk Avrupa ülkesinde de sahada yerini aldı ve atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamamladı.
DÜNYANIN EN HAFİF OBÜSLERİNDEN BİRİ
BORAN, 1 ton 775 kilogram ağırlığı ile dünyanın en hafif obüslerinden biri olma özelliğine sahip. Bu sayede Sikorsky S-70 ve Chinook helikopterler ile havadan, yük taşıma kabiliyetine sahip araçlar ile karadan istenilen noktaya kolaylıkla taşınabiliyor. 1 dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelen BORAN, teker üzerinde atış yapabilme özelliği ile de rakiplerinden ayrılıyor.
BİRÇOK ÜLKE BORAN'I İTHAL ETMEK İSTİYOR
Birçok ülkeyle BORAN'ın ihracatı için aktif görüşmeler devam ediyor. BORAN obüsünün yakın zamanda bir başka Avrupa ülkesine daha ihraç edilmesi planlanıyor.
TÜRK İHA'LARINI TESLİM ALAN KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ AÇIKLAMA YAPTI
Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak Skydagger'ı bünyesinde bulunduran Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan anlaşma çerçevesinde binlerce dronun teslim zamanından üç ay önce Kosova'ya ulaştırıldığını duyurdu.
Başbakan Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binlerce Skydagger kamikaze dronunun bulunduğu konteynerler, bugün Priştine Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) onlarca askeri şimdiden bunların kullanımı konusunda eğitildi. Sözleşme, geçen yılın aralık ayında, Skydagger üreticisinin ana şirketi olan tanınmış Türk Baykar şirketiyle imzalandı." ifadelerine yer verdi.
"PLANLANANDAN 3 AY ÖNCE TESLİM ALDIK"
Söz konusu dronları planlanandan 3 ay önce teslim aldıklarına dikkati çeken Kurti, "Bizim tedarik ettiğimiz, RTF (Ready to Fly) tipi FPV olarak da bilinen bu kamikaze dronlar, düşmanın hareketli ve sabit hedeflerini vurmak amacıyla patlayıcılarla donatılmış dronlarıdır." ifadelerini kullandı.
Kurti, halihazırda sahip oldukları Bayraktar TB2 ve Puma insansız hava araçlarının yanında Skydagger kamikaze dronlarının FSK'nin vurucu gücünü artıracağını ve yeni teknolojik gelişmeler ile çağdaş savaş taktiklerine uygun, yetkin ve uyumlu bir güç inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.
TÜRK SİLAHLARI SIRBİSTAN'I KORKUTTU
2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova'yı halen kendi toprağı olarak gören Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelişmeye tepki gösterdi. Vucic, Kosova'ya silah satışı tedariki nedeniyle Türkiye'yi "Osmanlı'yı yeniden canlandırmayı hedeflemekle" suçlayarak, "Sırbistan küçük bir ülke olabilir ancak verilen mesajı çok iyi anladık" dedi.