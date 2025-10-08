Balonlar Gazze için gökyüzüne bırakıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 ildeki okullarda "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" düzenlendi. Öğrenciler, çeşitli etkinliklerle Filistin halkına destek verdi ve Gazze'de yaşanan soykırıma tepkilerini dile getirdi. Etkinlikler kapsamında okullarda ellerinde Türk ve Filistin bayrakları tutan çocuklar "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, Gazze'den defol" sloganları attı. İstanbul Bayrampaşa Sancak-Soy Ortaokulu'nda ise çocuklar Filistin'i simgeleyen mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikler kapsamında afişler hazırlandı, kısa gösteriler sahnelendi. İstanbul Beşiktaş'taki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de "Zincirden Özgürlüğe" adlı etkinlik düzenledi.