CHP’den hiçbir halt olmaz

Meclis'in yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

TÜRK MİLLETİNİ YOK SAYDI: TBMM, boykot ve protestolara sahne olacak yer değil. Yeni yasama yılının açılış oturumuna sudan bahaneleri ileri sürerek katılmayan, Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst faza geçen CHP baltayı taşa vurdu. CHP'nin sadece Cumhurbaşkanımızı, Meclis'imizi değil, esasen Türkiye'yi ve Türk milletini yok saydığı ortada.

TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFI: (Özel oturum sonrası görüşme): TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un davetine icabet eden parti genel başkanlarının yan yana oturmaları cepheleşmeden mustarip milletimizi gerçekten umutlandırdı. Özgür Bey'in Meclis'teki malum o fotoğraf karesiyle ilgili günlerdir süregelen sözleri, kıskançlığın şifresi. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafı.

HEDEF ÇAĞLAR ÜSTÜ: Terörsüz Türkiye, devlet politikasına dönüşen milli, tarihi hedef. Kim ki 'Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa acziyet içinde. Bu hedef çağlar üstü. TBMM'de tesis edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu faal halde.

SİLAHLARIN TAMAMI YAKILMALI: Türk ile Kürt arasına saçılmak istenen emperyalizm menşeli nifak tohumlarının çürütülmesi, bu kutlu kardeşlik hukukunun arasına dikilmek istenen ayrımcılık bariyerlerinin yıkılıp atılması 'Terörsüz Türkiye' hedefinin esas amacı. Silah varsa siyaset yok. Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME SAĞLANMALI: Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalı. Bunda çekinilecek husus görmüyorum. 27 Şubat İmralı açıklamasının çerçevesinin genişletilmesi hayırlı gelişmelere yol açacak. Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını kesinlikle öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet'in kurucu ve kuruluş felsefesini zayıflatacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayacağız.

MAZLUMLARIN TERCÜMANI OLDU (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temasları): Özgür Bey'in, Cumhurbaşkanımız ABD'de Türkiye'yi onurla ve takdir edilecek boyutlarda temsil ederken İsrail'in sesi olması, ülkemizi kötüleme yarışına tevessül etmesi kelimenin tam anlamıyla çarpıklık. Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünü vicdan mahkemesine dönüştürüp mazlumların tercümanı olurken, Özgür Bey'in "Netanyahu'yla kayıkçı kavgası yapıyorlar" sözü unutulmayacak siyasi bühtan. Dünya Türkiye'yi konuşmuşken, Özgür Bey ve CHP yönetimi şarampole yuvarlandı. Siyonistemperyalist esaretin altına giren CHP.

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ: CHP'den hiçbir halt olmaz. CHP'nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılmaz olan korkunç nitelikli rüşvet, yolsuzluk iddiaları ortada. Özgür Bey'in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması, meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansıması. İBB rüşvet ve yolsuzluğun pençesinde, Ekosistemin esareti altında. Türk yargısına güvenimiz tam, iddianameler süratle ikmal edilerek adil yargılama süreci derhal başlamalı.

GAZZE ZİNCİRLERİNDEN KURTARILMALI

GAZZE'DEKİ soykırım dünyayı ayağa kaldırdı. Küresel Sumud Filosu umutlarını kamçıladı. İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecek. Gazze zincirlerinden kurtarılmalı. Kudüs Paktı daha da mühim anlam kazandı. İsrail-Filistin arasında ateşkes ilan edilmeli, siyonist barbarlık işgal ettiği topraklardan çekilmeli. İki devletli çözümden başka yol kalmadı.