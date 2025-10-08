Emine Erdoğan Gazzeli mazlumları hiç yalnız bırakmadı

Emine Erdoğan, Filistin'i soykırımla geçen 2 yılında hiç yalnız bırakmadı. Katıldığı ulusal ve uluslararası programlarda da Filistin'de yaşanan soykırıma dikkati çeken Emine Erdoğan, herkesi Gazze'nin sesi olmaya çağırdı. Emine Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya "Gazze konusunda Hıristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı" çağrısı yaparken, Melania Trump'a Gazze için mektup gönderdi.

Emine Erdoğan ayrıca, 2023'te ev sahipliği yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek" zirvesinde lider eşlerini bir araya getirdi. Gazze'den Türkiye'ye getirilen yaralıları hastanelerde ziyaret eden Emine Erdoğan, Gazzeli çocuklar ve aileleriyle de sürekli moral sohbetlerinde bulundu.



FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK OLALIM

EMİNE Erdoğan, Gazze'de soykırımın 2'nci yılı için yayımladığı mesajda "Ahlaki pusulasını kaybetmiş bir devlet, dünyanın gözü önünde Filistin halkını yok etmeye çalışıyor. Lakin zalimin zulmü arttıkça, soykırıma karşı birleşen yüreklerin sesi de daha güçlü yükseliyor.

Her coğrafyadan, denizden, karadan, havadan Gazze için harekete geçen gönüllüler, karanlığa ışık tutuyor. Vicdan sahibi herkesi, kalıcı ve adil bir barış sağlanana kadar bu mücadeleye katılmaya, Filistin için tek yürek olmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imden sabırla dimdik duran Filistin halkına ferahlık ve zafer niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Muhammed UZUN/SABAH