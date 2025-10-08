Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kaldıkları çadır önünde gözyaşı döken Koyunlu çifti, yeni evine taşındı. Yaşadıkları mutluluğu "Bir yeniden başlama hikâyesi" olarak niteleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk" dedi.

"DÜNYALAR BENİM OLDU"

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Mehmet-Hatice Koyunlu çifti, evi ve hayvanlarını asrın felaketinde kaybetti. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Hatice Koyunlu'nun "Allah devletimize zeval vermesin. Yüce Rabb'ime hamdolsun" sözleri yüreklere dokunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Tevekkeli Mahallesi'nde inşa edilen evlerine yerleşen çift, yine devletin desteğiyle hayvancılığa başladı. Mehmet Koyunlu, hayata yeniden büyük bir umutla tutunduklarını söyleyerek "Anahtarı alır almaz yeni evime göçtüm. Geldim ki; devlet bana villa yapmış. Evin önüne geldim. Bir baktım ki 19 numara. Dünya benim oldu. Onu yaşayan bilir. İçeri girdik ki; cennete geldik. Allah devletimize zeval vermesin. O Murat Kurum var ya şimdi buraya gelsin, ben koç keseceğim" dedi. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kızının evladının bakımını üstlenen Hatice Koyunlu ise şöyle konuştu: "Dünya bizim oldu. Bugünümüze çok şükür. Çok çileler çektik. Allah'ım bize bir musibet verdi ama arkada huzuru da verdi. Sonunda kaderimizde mutluluk da varmış. Hayat görmek de varmış, gün görmek de varmış, yaşamak da varmış" diye konuştu.