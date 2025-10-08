TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail alıkoyduğu 3 vekili derhal serbest bırakacak!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında, soykırımcı İsrail'in filodaki 3 milletvekilini alıkoymasını kınadı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

İsrail bu kez de özgürlük filosuna saldırdı. 3 vekil hukuksuz şekilde alıkoydu. Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılıp, Türkiye'ye getirilmelidir. Bu hukuksuz, kanunsuz eyleme son vermeleri hususunda kendilerini uyarıyoruz.Gazze'ye doğru yol almakta olan gemilere yapılan saldırı açık bir şekilde uluslararası hukukun, insancıl hukukun ihlalidir ve asla kabul edilemez, tasvip edilemez.

İsrail'in hukuk tanımamazlık konusunda sınırlarını çok aştığını dünya kamuoyuyla paylaşacağız.

Nehirden denize, özgür Filistin kurulacak.