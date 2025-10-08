Kalın, Gazze müzakereleri için Mısır’da

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim KalınGazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilmesi için, bugün Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde ateşkes müzakerelerine katılacak. Kalın, katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve HAMAS yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kalın'ın, katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor. Bu arada, önceki gün başlayan Gazze müzakerelerinin ilk turu "olumlu bir havada" sona erdi. Mısırlı bir yetkili tarafların, esir takası ve ateşkes sağlanması da dahil olmak üzere planının ilk aşamasındaki şartların çoğunda anlaştıklarını söyledi.