Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! 7 belediye daha AK Parti’ye katıldı

Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısının hemen ardından gerçekleşen törende, farklı partilerden AK Parti'ye geçen başkanları tebrik etti ve rozetlerini taktı.
AK Parti'ye katılan isimler ve geldikleri partiler şöyle sıralandı:
Ardahan Göle Gökhan Budak (CHP)
Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara (DP)
Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir (DEVA)
Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ (DEVA)
Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol (YRP)
Giresun Ören Beldesi Soner Erkan (YRP)
Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük (YRP)