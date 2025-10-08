Sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye bağlama hediye etti! "Alevi Bektaşiler olarak kendisine minnettarız"

"'ALLAH RAZI OLSUN' DEMEK İÇİN ZİYARETTE BULUNDUM"

Bingöl, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim'de Hacıbektaş'ta bulunan kendi arsası üzerine yapılan dünyanın en büyük cem evi külliyesini inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak teşekkür etmek için, bir 'Allah razı olsun' demek için ziyarette bulundum.