Son dakika | AK Parti Grup Toplantısı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"BARIŞIN TÜM YÜKÜ HAMAS'TA OLAMAZ"

Engel olunmadığı takdirde Arz-ı Mevud hezeyanıyla hareket eden İsrail'in bölgemizi sürükleyeceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Biz muhataplarımızla sürekli temaz halindeyiz. Hamas, Trump'ın barış planına müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.

Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Kahraman evlatlara diz çöktüremediler, Gazze halkını teslim alamadılar. Zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serdengeçtiler de olacaktır. Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir.

İsrail soykırım suçlarında Hitler'i geride bıraktı. Açlığı silah olarak kullanıp masum çocukları öldürdüler. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak.

24 yıldır partimizin arkasında dağ gibi duran aziz milletimizin kendisidir. Milletin bize çizdiği istikamette dimdik yürüyoruz. Bundan sonra da milletin rehberliğinde siyaset yapacağız.

Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Hizmet aşkımızı örseleyecek her girişim karşısında uyanık olacağız. AK Parti reformların partisidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılını da birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.

Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere inancın restore edilmesi şarttır.

Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar.