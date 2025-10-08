Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... Ankara'da rüşvet operasyonu: 27 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 8.10.2025 08:56 Son Güncelleme: 8.10.2025 09:01

SON DAKİKA... Ankara'da rüşvet operasyonu: 27 şüpheli gözaltına alındı

SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilen izin bir belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin tespitler üzerine, 32 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 27'si yakalandı.

DHA
SON DAKİKA... Ankara’da rüşvet operasyonu: 27 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Ankara'da rüşvet operasyonu: 27 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz