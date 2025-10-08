SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile gündeme gelmişti: Başkan Erdoğan’dan suça sürüklenen çocuklar ile ilgili net mesaj!

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ 'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK'

Katillerin 15 ve 16 yaşlarında olması, 18'den küçük olması 'suça sürüklenen çocuk' kavramını gündeme getirdi. Minguzzi ailesi katillerin çocuk indirimi yapılmadan en üst sınırdan ceza alması talep etmesi sonrası Hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketinin gündeme geleceğini belirtmişti.