Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e uyarı: Kahraman milletvekillerinin Türkiye'ye iade işlemini hızlandırın
Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırdığı Özgürlük Filosu'ndaki milletvekilleri ile ilgili, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" açıklamasında bulundu.
Son dakika! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.
