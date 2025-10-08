Tom Barrack: “Tüm bunlar Türkiye’nin çıkarlarına hizmet etmektedir”

Barrack açıklamasında, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasındaki ilerlemeyi kolaylaştırmak ve izlemek amacıyla bir elçi olarak Haseke'yi ziyaret ettim. Bu anlaşma, yalnızca Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için değil, aynı zamanda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarları için de kritik öneme sahiptir.