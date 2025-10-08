Tom Barrack: “Tüm bunlar Türkiye’nin çıkarlarına hizmet etmektedir”

Türkiye ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haseke ziyareti sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Barrack açıklamasında, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasındaki ilerlemeyi kolaylaştırmak ve izlemek amacıyla bir elçi olarak Haseke'yi ziyaret ettim. Bu anlaşma, yalnızca Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için değil, aynı zamanda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarları için de kritik öneme sahiptir.
Haseke'deki temaslarım, tam bir şeffaflıkla ve bölgesel istikrarı teşvik etme, terörizmle mücadele koordinasyonu ve insani yardım erişimi sağlama ruhuyla gerçekleştirildi; tüm bunlar doğrudan Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmektedir. Ziyaretin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını veya toprak bütünlüğünü baltalayan faaliyetler içerdiğine dair herhangi bir ima tamamen asılsızdır.
Ve hiç görmediğim bir toplantı odasında hiç bulunmadığım bir haritanın varlığının bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarını baltaladığına dair herhangi bir suçlama tamamen saçmadır. Görevim, sınır ötesi tehditleri azaltan ve bölgesel barış ile yeniden inşa hedefini destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye odaklanmıştı ve hâlâ da öyle" ifadelerine yer verdi.