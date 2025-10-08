Trafikte caydırıcı cezalar yolda

TBMM'de bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 milyon araç ve 37.5 milyon sürücüyü ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2030'da can kayıplarını yarı yarıya, 2050'de sıfıra indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, trafik güvenliği için ekip, araç ve radar sayılarının yüzde 50 artırıldığını açıkladı. Hız ihlalinin kazaların en büyük sebebi olduğunun ve her gün kural ihlalinden 10 kişinin öldüğünün altını çizen Bakan Yerlikaya, 76 km/s'den itibaren 30 gün, 86 km/s'ten itibaren 60 gün, 96 km/s ve üzeri hızlarda 90 gün ehliyet cezası uygulanacağını ve bir yıl içinde beş kez ihlal edenin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini bildirildi. Yerleşim yeri ve dışı ayrımının yapıldığını açıklayan Yerlikaya, makas atan ve ters yönde giden sürücülere 60 gün ehliyet cezası uygulanacağını söyledi.





DÜĞÜN KONVOYLARINA CEZA

Düğün konvoylarında yolu kapatanın ehliyetine 60 gün el konulacağını ve araçların bağlanacağını belirten Bakan Yerlikaya, "Cep telefonu ile araç kullananlara ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncüde 20 bin TL ve 30 gün ehliyet cezası uygulanacak. Plakayı kapatan sürücülere ise 140 bin TL ceza ve 30 gün trafikten men cezası verilecek" dedi.





YOL VERMEYENİN ARACI BAĞLANACAK

Ambulansa yol vermeyenin aracı 30 gün bağlanıp ehliyeti alınacak, tekrarlarsa iptal edilecek. Cankurtaran, acil hasta, itfaiye ve yangın araçlarına yol vermeyen 46 bin TL ceza alacak.





TAŞIMACILIKTA YENİ ZORUNLULUK

3500 kg üzeri yük taşıyan araç ve 17'den fazla yolcu taşıyana takograf, takside taksimetre zorunlu olacak.





HIZ SINIRINI AŞANA CEZA

Yerleşim yerinde 46–55 km/s aşan sürücüler 30 gün, 56–65 km/s aşanlar 60 gün, 66 km/s ve üzeri 90 gün ehliyet cezası alacak. Bir yıl içerisinde 5 kez hız cezası alan sürücüler psikiyatriste yönlendirilecek



6 KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYET İPTAL

Kırmızı ışık ihlali üç defada 30 gün, altı defada ehliyet iptali ile cezalandırılacak. Üç kez alkollü araç kullananların ehliyeti 5 yıl alınacak, uyuşturucu kullananların ehliyeti iptal edilecek. Emniyet kemeri ihlali dört kez ve üzerinde 30 gün ceza getiriyor.



DRİFT VE AKROBATİK HAREKETE 140 BİN TL

Drift yapanlara 140 bin TL ceza uygulanacak. Motosikletle akrobatik hareket yapanların 60 gün, yarış yapanların 2 yıl ehliyetine el konulacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL ceza uygulanacak