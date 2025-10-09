Akbabalara milyarları peşkeş çektiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti fıtratı itibarıyla reformların partisi. Türkiye'ye son 23 yılda büyük dönüşümleri ve reformları yaşattık. İçinde bulunduğumuz yasama yılını da ekonomiden yerel yönetimlere, hak ve özgürlüklerden adalete birçok alanda kritik reformların hayata geçirildiği bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.

Yerel yönetimlerde denge denetleme eksikliğinin can yakıcı sonuçlarına son dönemde yürütülen yolsuzluk operasyonlarında şahit olduk. Milyarlarca lira, belediyelere çöreklenmiş akbabalara adeta peşkeş çekilmiş ama ortada hizmetin, eserin, icraatın, yatırımın kırıntısı bile yok. Hizmet beklentisiyle yetkiyi veren halk, ancak büyüyen, semiren, banka hesapları kabaran bir avuç tufeyliden başkası değildir. Hem yerel yönetimlere güveni zedeleyen hem de hizmet kalitesini dibe çeken bu sorunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor. Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır. Özellikle belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır.

Özgür beyefendi dün çıkmış, daha çöpünü bile düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine, güya okul müdürlerine çağrı yapıyor. Öyle bir pişkinlik ki başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Bir de utanmadan yok 'Telefon edin, şunu yapalım, bunu yapalım' diyorlar. Yahu sen önce çöpleri topla. Sen önce vatandaşa su ver. Sen önce milleti çöp dağlarından, kokudan kurtar. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin hiç insafınız, hiç vicdanınız yok mu? 25 yıllık hizmetin üzerine tek bir artı koymadan 3-5 senede çarçur ettiniz. Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz. Özür dileyeceğinize bir de yüzsüzce bize sataşıyorsunuz. Milletten utanmıyorsunuz bari Allah'tan korkun. Hadi kendinize saygınız yok. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşımıza da mı saygınız yok? Çöp dağlarının arasında okuluna, işine, ofisine gitmeye çalışan insanımıza zerre kadar saygınız yok. Grup kürsüsüne mazot bidonuyla çıkmayı biliyordun. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana. Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bahanesi var ama millete hesap verecek cesareti, saygısı yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor.



SİYASETTE DÜŞMANLIK OLMAZ



Elbette yarışacağız, birbirimizi en sert şekilde eleştireceğiz. Ama diyalog kültürünü asla rafa kaldırmayacağız. Meclis açılışında genel başkanlarla fotoğrafa verilen tepkiler CHP'nin faşist zihniyetinin dışavurumu. Yoğun bir gündemimiz var. Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Siyasette düşman yoktur. Her kim siyaseti dost-düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa ihanet içindedir.



HALKIN ÖZLEMİ SİVİL ANAYASA



1982 Anayasası, miadını çoktan doldurdu. Türkiye Yüzyılı menziline, adaleti bir sağdan bir soldan asmakla tesis ettiğine inanan bir zihniyetin ürünü olan anayasayla varamayız. Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız. Darbelerden değil, milletin irfanından beslenen sivil bir anayasa, vatandaşlarımızın en büyük özlemi.



BARIŞ İSTENİYORSA İSRAİL DURDURULMALI



Hamas, Trump'ın barış planına müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Soykırımda Hitler'i bile geride bıraktılar. Mısır'daki görüşmeden güzel bir haber almayı ümit ediyoruz.



KÜRT KARDEŞLERİMİZİ DOSTLUĞUMUZLA BAĞLAYACAĞIZ



"Terörsüz Türkiye" sürecini büyük bir sabır ve samimiyetle devam ettiriyoruz. Sabotajlara karşı çok dikkatli ve temkinliyiz. Jeopolitik risklerin giderek yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmalıyız. Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizi de dostluğumuzla bağlayacağız. On asır önce olduğu gibi Türkler, Kürtler ve Araplar olarak ortak gelecek tasavvuruyla istikbali birlikte inşa edeceğiz.



CHP, DEVA, YENİDEN REFAH VE DEMOKRAT PARTİ'DEN AK PARTİ'YE 7 KATILIM

Başkan Erdoğan grup toplantısının sonunda CHP'den istifa eden Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak; Demokrat Parti'den istifa eden Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara; DEVA Partisi'nden istifa eden Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı Maşuk Ataş, Rüstemgedik Beldesi Belediye Başkanı Abit Özdemir; Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Bingöl merkez Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol, Giresun Ören Beldesi Belediye Başkanı Soner Erkan ve Bingöl merkez Sancak Beldesi Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek'e "Hoşgeldiniz" diyerek AK Parti rozeti taktı. Katılım töreninde konuşan Erdoğan, "AK Parti milletin partisidir. Bizim kapımız herkese açıktır. Yolunu, istikametini milletle birleştiren herkesle beraber yürümeye devam edeceğiz" dedi.