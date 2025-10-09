Başkan Erdoğan’dan neyzen Niyazi Sayın için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 98 yaşında hayatını kaybeden neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Niyazi Sayın'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.