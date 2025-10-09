Buca’da işçiler yine iş bıraktı

İzmir Buca Belediyesi'nde krizler bitmek bilmiyor. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiye verdiği sözü yine tutmadı. Geçtiğimiz hafta ilçenin cadde ve sokaklarını çöplüğe çeviren işçi eyleminin ardından işçilerin örgütlü olduğu sendikaya yeni bir ödeme takvimi sunup söz veren CHP'li Görkem Duman yine sözünde durmadı. Verilen sözler tutulmayınca belediye işçileri yine iş bıraktı. Sabah işbaşı yapmayıp belediye önünde toplanan işçiler, Başkan Duman'a "Sözünü tut. Alacaklarımızı hesaplara yatır" çağrısında bulundu. Öte yandan işçilere 'Kasada para yok' diyerek maaş ödemeyen Buca Belediyesi'nin 2026 mali yılı tahmini gelir-gider bütçesinde basın yayın ve tanıtım giderleri için 120 milyon lira kaynak ayırması tepki çekti.