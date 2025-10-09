Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü duyurdu! Özgürlük Filosu’nda alıkonulan milletvekilleri yurda döndü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Özgürlük Filosu'na müdahalesi sonrası alıkonulan milletvekillerinin Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.
Keçeli açıklamasında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler. Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor. Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor.
