İsrail barışa zorlanmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Sumud Filosu'nun önemli bir adım attığını ifade ederek, "Filolar, fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını tüm dünyaya yaymışladır" dedi. Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu'na yapılan baskına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Hukuksuzluğun ilanıdır, İsrail'in insani olan her şeye karşı düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı. İsrail'in sürdürdüğü soykırıma karşı uluslararası topluma seslenen Çelik, "Uluslararası toplumun İsrail'i barışa zorlayıcı mekanizmaları harekete geçirme dışında seçeneği kalmamıştır" diye konuştu. Terörsüz Türkiye çalışmalarına da değinen Çelik, sürecin sabote edilmemesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Asıl mevzumuz PKK'nın feshi ve silahların ortadan kalkmasıdır. Terörün masadan kalkmasıdır. Bütün şube, unsur ve uzantıları ile gerçekleşmelidir" şeklinde konuştu. Muhalefet partilerinin Cumhur İttifakı'nda çatırdamalar var açıklamalarına da tepki gösteren Çelik, "Muhalefet partileri önümüzdeki on yıllar boyunca Cumhur ittifakı içinde çatlak olsun bekliyorsa buradan onlara ekmek yok" diye konuştu.