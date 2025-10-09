İsrail terörüne dair tezkere TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, "Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı Tezkeresi" kabul edildi. Genel Kurul'da, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan Meclis Başkanlığı tezkeresi okundu. Tezkerede, soykırımcı İsrail'in Sumud Filosu'ndan sonra şimdi de Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı ve toplamda 21 vatandaş-ı mızın bulunduğu Vicdan Gemisi'ne bugün (dün) yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında TBMM'ye de yapılan alçakça bir saldırıdır" ifadesi kullanıldı. "İsrail'i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuş vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede ülkem-i ze ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz" ifadesine yer verilen tezkere, Genel Kurul'da yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.