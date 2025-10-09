Komisyon, emekli askerleri dinledi: Suça bulaşan cezalandırılsın

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14'üncü toplantısını yaptı ve emekli askerler ile STK'ları dinledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan komisyona katılan emekli asker derneklerinin görüşleri şöyle:



Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Erdoğan Karakuş: Terörle mücadelede bugüne kadar 3 milyon kişi emek vermiş, ter dökmüş ve PKK'yı bitirmiştir. Terör ve suça bulaşmış kişiler mutlaka cezalarını çekmeli, kısmi ya da genel af kapsamına alınmamalıdır.



Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe:

Cumhurbaşkanımızın 'Şehit ve gazileri incitecek bir şey yapmayacağız' demesi yüreklere su serpti. Türkiye'de asla Kürt sorunu yok, terör sorunu vardır... Öcalan'ın serbest bırakılması, kısmi ve genel affın gündeme gelmesini asla kabul etmiyoruz.



Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca: Anayasa'nın ilk 4 maddesi bizim kırmızı çizgimizdir.

Temel ilkeler tartışılamaz, pazarlık konusu dahi edilemez. Umut hakkı asla tanınmamalı, teröristlerin karıştıkları suçlar cezasız kalmamalıdır.



Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici:

Hiçbir terör örgütü bu milletin kader ve iradesini değiştiremez. Teröristbaşı için Meclis'te atılan sloganlar gazi, şehitler, aziz milletimizi derinden yaraladı. Sebep olanların TBMM tarafından gerekli cezai işlemlere tabi tutulacağına inancımız tamdır.