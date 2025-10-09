Malatya’da bin 130 aile sıcak yuvasına kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yapımı tamamlanan bin 130 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen Orduzu Bahçebaşı 5. Etap projesinde yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimi törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yavuz, kentsel dönüşüm çalışmalarının Malatya'yı cazibe merkezi haline getirdiğini belirterek, "Hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuştururken, diğer taraftan da herkesin özlediği Yeni Malatya'yı inşa ediyoruz. Devletimizin kudreti olacak ki böyle güzel konutlar yükselecek, şefkati olacak ki merhametle her bir vatandaşımızı kucaklayacak" dedi. Evlerine kavuşan depremzedeler başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek evlerini çok beğendiklerini söylediler. Tören, Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyelerinin örnek daireleri gezmesiyle sona erdi.