MSB izin belgelerinde 5 milyonluk rüşvet soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği belirlendi. Savunma sanayii şirketlerinin uluslararası akreditasyon için gerekli belgeleri alım sürecinde işlerin takibi ve hızlandırılması karşılığında Milli Savunma uzmanlarının rüşvet aldığı saptandı.

32 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA

Yapılan tespitler üzerine, 32 şüpheli hakkında 'Rüşvet Almak Vermek' ve 'Rüşvete Aracılık Etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. 2'si ihraç 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olan 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 MİLYONLUK RÜŞVET

Milli Savunma Bakanlığı'nın usulsüz işlemleri tespiti sonrası ilgili uzmanları ihraç ettiği, ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, uzmanlar ile şirketler arasındaki para trafiğinin tespiti için geriye dönük MASAK raporu alındı. Bu raporlar neticesinde, 2017 yılında 5 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 32 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.