Rekorsuz olur ama Gazze’siz olmaz

Guinness rekoru kırmak için kitap okuma etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Filistin Bizim" adlı kitabı değiştirmeyince Guinness projeden çekildi. Ancak belediye buna rağmen etkinliği planlanandan daha fazla sayıda çocuk ve ebeveynin katılımıyla gerçekleştirerek rekora imza attı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 4 bin 100 ebeveyn ve 4 bin 100 çocuk ile birlikte "Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması" etkinliğiyle Guinness Rekor Denemesi yapmayı planladı.

Belediyenin başvurusunu 8 Eylül'de onaylayan Guinness yetkilileri, 22 Eylül'de etkinlikte Merve Gülcemal'in "Filistin Bizim" kitabının okunacağını öğrenince kitabın değiştirilmesini istedi. Kocaeli Belediyesi kitabı değiştirmeyince Guinness projeden çekildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise buna rağmen etkinliği 4 bin 500 anne ve 4 bin 500 çocuk ile rekor sayıda katılımla gerçekleştirdi. 'Filistin Bizim' kitabının son sayfasını binlerce çocuğa okuyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kitapta düşmanlık yok, sadece kardeşlik var. Bize tarih ve kitabı değiştirip değiştirmeyeceğimizi sordular. Biz de dedik ki Guinness rekoru olmazsa olur ama Gazze olmazsa olmaz. Guinness, rekorun senin olsun. Biz senin rekoruna muhtaç değiliz" dedi.