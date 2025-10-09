Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan memleketi Rize'de
Giriş Tarihi: 9.10.2025 20:48 Son Güncelleme: 9.10.2025 21:04

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de kendinisi bekleyen vatandaşlara hitap etti. Rize'deki heyelandan etkilenen bölgeleri yerinde inceleyeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Tüm bunlarla beraber alt yapı ve üst yapıda gerekli adımları atmış olacağız." dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kardeşlerim bu aralar Rize'de maalesef aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Bu heyelan bölgelerini gezip görme imkanımız olacak. TOKİ'nin yapmış olduğunu konutları gördüm bundan dolayı mutlu oldum. Şehir hastanemizin de inşaatı devam ediyor. Güneysu'daki hastanemizin de inşaatı sürüyor.

Şimdiden cumamız mübarek olsun. Gerek bakan arkadaşlarım gerek milletvekili arkadaşlarımla beraber şimdi Rize'deyiz.

