SON DAKİKA... Dışişleri Sözcüsü Keçeli açıkladı: 3 milletvekilimiz Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilinin Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiğini açıkladı. Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz.