SON DAKİKA... Gazze’de ateşkes imzalandı! Türkiye’den ilk açıklama: Her alanda Filistinlilere destek vereceğiz!

"BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi "insanlık ittifakı" adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz.

Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.