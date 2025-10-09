Son dakika: İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Merkez Bankası'nın ihracatla ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere döviz tutarının yüzde 3'ü kadar verdiği desteği hileli yollarla alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı tespit edilen İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve ilişkili şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında İAR şirketi sahibi Özcan Halaç 'ın bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma'da ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU ?

Merkez Bankası'nın ihracatla ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere döviz tutarının yüzde 3'ü kadar verdiği desteği hileli yollarla alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Hurda altın ithal edip, ocaklarda eriten, sonra da ürünü işlenmiş gibi gösterip devletten destek alan İstanbul Altın Rafinerisi'nin çalışanlarının üzerine 24 şirket kurdurduğu ortaya çıktı. Bu sayede sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlendi.