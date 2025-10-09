Sosyal medyada gündem oldu! Bakanlar peş peşe paylaştı: Umudun Anahtarı Erdoğan!

TRUMP: ERDOĞAN KİŞİSEL OLARAK ÇOK İLGİLENDİ

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığını belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı." dedi.