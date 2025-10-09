Sosyal medyada gündem oldu! Bakanlar peş peşe paylaştı: Umudun Anahtarı Erdoğan!

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı ve binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırılar sona erdi. Mısır'da İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı belirtildi.
Öte yandan Hamas açıklamasında, barışa yönelik katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
TRUMP: ERDOĞAN KİŞİSEL OLARAK ÇOK İLGİLENDİ
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığını belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı." dedi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kez daha mazlumların sesi olan, Gazze'deki Filistinlilerin uğradığı soykırımı dünyaya haykıran Başkan Erdoğan'ın bu çabaları sosyal medyada da gündem oldu.
ABD merkezli sosyal medya platformu X'te "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
Kabine üyeleri de yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ın ateşkes sürecine verdiği katkıya dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Dünyanın sustuğu yerde, adaletin ve insanlığın sesi Türkiye'den yükseliyor. Gazze'nin unutulmasına izin vermeyen bu ses, umudun sesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Filistin'de direnişin simgesidir anahtar. Eve, toprağa geri dönmenin umududur. Dünyanın sustuğu yerde Türkiye konuştu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi Filistin'deki mazlumlar için özgürlüğün kapısına anahtar oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sadece Türkiye'nin değil, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların lideri… O "Recep Tayyip Erdoğan"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Küresel Barışın Teminatı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Gazze'nin unutulmasına biz müsaade etmedik, etmeyeceğiz. DÜNYANIN SUSTUĞU YERDE TÜRKİYE KONUŞTU!