Terörsüz gelecek kadınlarla mümkün

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Türkiye'nin terörsüz gelecek vizyonunun kalıcı olması, kadınların sürece etkin katılımıyla, toplumsal dayanışmayla ve adaletin tesisiyle mümkündür" dedi. KADEM ile Siirt Üniversitesi işbirliğiyle "Toplumsal Huzur Sürecinde Türkiye: Değişimin Öznesi Olarak Kadın" panelinde konuşan Bayraktar panelin bu şehirde düzenlenmesinin son derece kıymetli olduğunu söyledi. Bayraktar, terörün en ağır yükünü en çok kadınların taşıdığını ifade ederek, "Eşlerini, çocuklarını kaybeden, yuvaları yıkılan, şiddete uğrayan, yalnız bırakılan, terörden kaçmak için göçe mecbur kalan kadınlar bir yandan da aileyi ayakta, toplumu bir arada tutmak için mücadele verdi. 'Diyarbakır anneleri' bunun en sembolik örneğidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle evlatlarını dağa kaptıran annelerin mücadelesi terörün kökünü kurutacak en güçlü çağrıdır. Kadınların terörle mücadele ve barış süreçlerinde üstlendikleri rollerin dönüştürücü gücü, çözüm iradesini daha da pekiştirdi. Türkiye'nin terörsüz gelecek vizyonunun kalıcı olması, kadınların sürece etkin katılımıyla, toplumsal dayanışmayla ve adaletin tesisiyle mümkündür" diye konuştu. Bayraktar, soykırımcı İsrail'e karşı her platformda seslerini yükselttiklerini ve İsrail hükümeti ve ordu yetkililerine Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

GAZZE BÜTÜN DÜNYANIN VİCDANIDIR

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail zulmü altındaki Gazze'nin dünyanın vicdanı olduğunu söyledi. Bayraktar, Gazze'ye yönelik İsrail ambargosunu delmek için yola çıkan Sumud Filosu'na düzenlenen hukuksuz baskında yaşananların ne denli ağır ve insanlık dışı olduğunun bir kez daha bütün dünyanın gözleri önüne serildiğini belirtti.