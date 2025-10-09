TOKİ’den İzmir’e 2 bin 58 yeni konut müjdesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak iki büyük projeyi hayata geçiriyor. Torbalı ve Güzelbahçe ilçelerinde toplam 2 bin 58 konutun inşa edileceği duyuruldu. Uygun ödeme koşullarıyla sağlıklı ve depreme dayanıklı konutlara sahip olma fırsatı sunan bu projeler, kentte büyük sevinçle karşılandı. Torbalı Yeniköy Mahallesi'nde 1005 konutun yanı sıra bir cami, bir dükkan ve altı dükkandan oluşan ticaret merkezi inşa edilecek. Projenin ihalesi 20 Kasım'da yapılacak. Güzelbahçe Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki proje ise 1053 konut, bir cami ve 20 dükkândan oluşacak. Bu projenin ihalesi ise 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. TOKİ, her iki projenin de ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından yer teslimi yaparak inşaatlara 2026 yılında başlanacağını açıkladı. Projeler, yüksek kira bedelleriyle mücadele eden dar gelirli vatandaşlara kalıcı çözüm sunmayı hedefliyor.