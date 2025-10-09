Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı! "Bu tarihi olay yeni iş birliği olanakları gündeme getirdi"

"YENİ İŞBİRLİĞİ OLANAKLARINI GÜNDEME GETİRDİ"

Hasanov, görüşmede, bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldığını ifade etti.

"8 Ağustos'ta Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak bildiri imzalaması ve yine iki ülke arasında imzalanacak barış anlaşmasının paraflanması, 30 yıldan fazladır süren savaşın sonlandırılmasına yönelik atılmış önemli adımdır." diyen Hasanov, bu tarihi olayın, Güney Kafkasya'da ve daha geniş coğrafyada yeni işbirliği olanaklarını gündeme getirdiğini söyledi.

Hasanov, dünyadaki askeri ve siyasi gelişmelerin, kendilerine işbirliğini daha da geliştirme zorunluluğunu dikte ettiğini vurguladı.

"Uluslararası terörizm, enerji ve ulaştırma hatlarının güvenliği, siber saldırılar ve iklim değişiklikleri gibi yeni oluşan tehditler, ülkelerin işbirliği yaparak etkin çözümler geliştirmesini zorunlu kılıyor." diyen Hasanov, üç ülkenin savunma kurumları arasındaki işbirliğini ortak çabalarla daha geliştirmek ve derinleştirmek niyetinde olduğunu aktardı.

"ÜLKELERİMİZİN İŞBİRLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani de ülkesinin dost ve stratejik ortağı olan ülkelerinin savunma bakanlarıyla yapılan toplantıya katılmanın kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek, misafirperverliği için Güler'e teşekkür etti.

İkili ve üçlü ilişkileri aktif olarak ele aldıklarını, bölgesel güvenlik ve gelecekteki işbirliği beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Chikovani, "Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevi gören Güney Kafkasya bölgesi tarihsel olarak her zaman jeostratejik bir bölgeydi. Bu anlamda ülkelerimizin işbirlikleri çok önemli" dedi.