Türkiye, Gazze için meydanlara indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının ikinci yılı geride kalırken, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü abluka ve katliamlar yurt genelinde yapılan eylemler ve yürüyüşlerle protesto edildi. Konya'da günler öncesinden planlanan yürüyüşe aralarında çeşitli STK'ların da olduğu 75 bin kişi katıldı. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Trabzon'da ise Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Diyarbakır'da, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, yürüyüş gerçekleştirdi. Kadın-erkek, gençyaşlı meydanları hıncahınç dolduran Diyarbakırlılar, ellerindeki döviz ve Filistin bayraklarıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Batman, Muş, Adana, Gaziantep ve Kayseri'deki yürüyüşlere de binlerce vatandaş katıldı.

