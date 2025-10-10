Bakan Tunç: “Kadının gücü ailenin ve toplumun temelidir”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı Salonu'nda düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Şehrin canlı ve dinamik yapısından memnuniyet duyduğunu belirten Tunç, "Kadının olduğu her yer güzelleşir. Kadının eli bir şeye değiyorsa orada başarı vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca kadınlara verdiği değeri vurgulayan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığından itibaren kadınların siyasette ve çalışma hayatında yer almasını teşvik etmiştir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan kampanyalar sayesinde yüz binlerce kız çocuğu eğitimine kavuşmuştur. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur." ifadelerini kullandı.

"AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM"

"Aile Yılı" kapsamında olduklarını hatırlatan Tunç, ailenin güçlü toplumun temeli olduğunu belirterek, "Aile, çocuklarla birlikte adeta bir sığınaktır. Toplumu koruyabilmek için aileyi, aileyi koruyabilmek için ise kadını güçlü tutmalıyız. AK Parti iktidarının 23 yılı, kadınlara verilen değerin ve pozitif ayrımcılığın en açık örneklerini göstermektedir." diye konuştu.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu vurgulayan Tunç, "Partimizi millet kurdu, millet iktidara getirdi. 23 yıldır her seçimde milletimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı dedi. Çünkü AK Parti, milletin iradesine sahip çıkan, milletin taleplerine duyarlı bir partidir." ifadelerini kullandı.

"O GÜNKÜ YARGI SİSTEMİ ARTIK YOK"

Tunç, geçmişte üniversite birincisi kız öğrencilerin başörtüsü nedeniyle sahneden indirildiği günlere atıfta bulunarak, "Bugün öyle bir şey mümkün mü? Artık milletin yanında, hukukun üstünlüğüne inanan bir yargı sistemi var. 27 Mayıs'ta Menderes'i asan, 12 Eylül'de gençleri darağacına götüren, 28 Şubat'ta darbecilere boyun eğen yargı sistemi yok. Bugün, yolsuzluktan da teröristten de hesap soran bir yargı var. İşte bu rahatsız ediyor bazılarını." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ŞART"

Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe adım adım yaklaştığını vurgulayan Tunç, "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda hayal kurduğu, hedeflerine ulaşabildiği bir Türkiye inşa ediyoruz. Hakkari'de çocuklarla konuştum, 'doktor, avukat, futbolcu olmak istiyorum' diyorlar. Bu hayaller ancak Terörsüz Türkiye'de gerçekleşir. Terörü bitirdiğimizde Türkiye'nin süper güç olmasının önünde hiçbir engel kalmayacak." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, programın ardından AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve partililer de yer aldı.