Bakan Tunç, Kırıkkale’de şehit anmasına katıldı

Bakan Tunç, Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve beraberindeki heyetle birlikte Nur Camii'nde Cuma namazını eda etti. Namazın ardından, şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla düzenlenen program çerçevesinde Şehit Özel Harekat Polisi Adem Bayrakcı anısına hazırlanan ikrama katıldı. 2000 yılında Diyarbakır'da görev yaparken şehit düşen Adem Bayrakcı'nın anıldığı programda, tüm şehitler rahmetle yad edildi. Bakan Tunç, "Vatanın huzuru, güvenliği ve birliği uğruna canını feda eden kahramanlarımızın aziz hatırası milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır." dedi.

Bakan Tunç, Cuma namazının ardından yine Nur Camii'nde kılınan merhum Abidin Aydın'ın cenaze namazına da iştirak etti. Cenazede Aydın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tunç, merhuma Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

Programda Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Bakan Tunçbilek, Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.