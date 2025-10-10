Başkan Erdoğan’dan MYK’da önemli mesajlar: Terörsüz Türkiye hedefinden taviz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Süreç iyi gidiyor, sizler de süreci iyi yönetiyorsunuz. Meclis'teki komisyonun çalışmalarını yakından takip ediyorum. Sürece zarar gelmemesi için itidalli davranmaya devam edin. Sabote etmek isteyenlere ne fırsat verin ne de onların oyun ve tuzaklarına düşün" uyarısında bulunduğu kaydedildi.