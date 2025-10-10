Dünyadan Türkiye’ye ateşkes övgüsü

İsrail ile Hamas arasında Mısır'da yürütülen dolaylı görüşmeler kapsamında Gazze Şeridi'nde alınan ateşkes kararı tüm dünyada sevindiren bir gelişme olarak karşılandı. İsrail soykırımının durdurulması için her platformda sadece sesini yükseltmekle kalmayan ve tüm diplomatik adımları atan Türkiye'nin ateşkeste oynadığı rol ise dünyada takdir topladı. İşte ateşkes kararı sonrası yapılan açıklamalar:

Filistin: Hamas tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz" denildi.

Mısır: Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ateşkes anlaşmasının bölge için "adalet ve istikrar dolu bir gelecek umudunun kapısını araladığını" belirtti.

Birlemiş Milletler: Genel Sekreter Antonio Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

İtalya: Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'ın çabalarına teşekkür ve destek mesajları paylaşıldı.

Hollanda: Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür edildi.

Kanada: Başbakan Mark Carney de çabalarından ötürü ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkürlerini sundu.

Suudi Arabistan: Ateşkes anlaşmasının, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi ve Filistin halkının yaşadığı acıların sona ermesi sonucunu doğurması temennisinde bulundu.

İspanya: Başbakan Pedro Sanchez, haberi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bunun adil ve kalıcı bir barışın başlangıcı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İki devletli çözüme işaret etmeli" dedi.

Maldivler: Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Filistin özgür olana kadar görevlerini tamamlamış saymayacaklarını vurguladı.

Pakistan: Başbakan Şahbaz Şerif, Türkiye, Katar ve Mısır'ın müzakerelerdeki çabalarını ve Trump'ın bu konudaki çalışmalarını takdir ederek, "En önemlisi benzeri görülmedik ve bir daha tekrarlanmaması gereken şekilde acı çeken Filistin halkına hürmet göstermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda: Dışişleri Bakanı Winston Peters de ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın çabalarını takdir etti.