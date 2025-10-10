Erdoğan MYK’da önemli mesajlar verdi: Terörsüz Türkiye hedefinden taviz yok

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre toplantıda, "Terörsüz Türkiye" süreci gündeme geldi. Erdoğan'ın sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Süreç iyi gidiyor, sizler de süreci iyi yönetiyorsunuz. Meclis'teki komisyonun çalışmalarını yakından takip ediyorum. Sürece zarar gelmemesi için itidalli davranmaya devam edin. Sabote etmek isteyenlere ne fırsat verin ne de onların oyun ve tuzaklarına düşün" uyarısında bulunduğu kaydedildi. Erdoğan, Türkiye'nin kararlılığını da vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda YPG'ye alan açmayacağız. Tek ve bölünmemiş bir Suriye istiyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi. MYK toplantısında ayrıca, bazı belediyelerin emlak vergilerinde yapmayı planladığı fahiş artışlar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın mağdur edilmemesi uyarısında bulundu.