Gazze’deki görev gücünde biz de olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasının başında İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasına değinen Erdoğan özetle şunları söyledi:

BİZ DE YER ALACAĞIZ: Biliyorsunuz uzun zamandır Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. Dünkü mutabakattan sonra bugün imzalar atıldı. Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra insani yardımların ulaştırılması, rehine ve mahkûmların takası, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız.

NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir. İki yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların, özellikle de Gazzeli masum yavruların yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa biz Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLACAK: Türkiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbim anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın diyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

İLK 500'DE 10 ÜNİVERSİTE HEDEFİ: 2029'a kadar en az 2 üniversitemizin ilk 100'de, en az 10 üniversitemizin ilk 500'e yer almasını hedefliyoruz. Şunu da biliyoruz, yıllar boyunca üniversitelerimizin sorunları tartışılmadı. Üniversiteler yıllarca ikna odaları, kılık kıyafet tartışmaları ile gündeme geldi. İşte biz buna son verdik. Akademik personelimizin sayısını 76 binden 186 bine yükselttik. Nereden nereye. Barınma ve burs alanında da çok büyük atılım gerçekleştirdik. Toplam yurt sayımızı 785'e, yatak sayımızı da 1 milyona çıkardık. Böylece ana muhalefetin ve marjinallerin üzerinde tepindiği bir alanı ellerinden aldık. Harç sorununu da ortadan kaldırdık. Üniversitelerimizde kredi veya burs tartışmalarını da ortadan kaldırdık.

Sırf imam hatip okullarının önünü kesmek için devreye konulan katsayı zulmünün istihdamdaki olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz. Reel sektör özellikle üretim hatlarında çalıştıracak personel bulamazken diğer tarafta gençlerimiz işsizlikten yakınıyor. Attığımız adımlar ve yaptığımız düzenlemelerle gençlerimizin ve üniversitelerimizin önünü açmaya devam edeceğiz.



ŞAM'DA TÜRKİYE-SURİYE DOSTLUK ÜNİVERSİTESİ



Yükseköğretim sistemimizin uluslararası konumunu güçlendiren bir başka mühim gelişme ise şudur: Son yıllarda üniversitelerimiz kampüslerini yurtdışına taşıyarak kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde yeni akademik birimler kurmaya başladı. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle akademik ve kültürel işbirliklerimizi geliştirecek adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz sene Bakü'de açılan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi eğitim öğretime başladı. 27 Ocak'ta Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi bir başka adımdır. Kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye- Suriye Dostluk Üniversitesi inşallah çok yakın bir zamanda Şam'da kapılarını öğrencilere açacak.





SİSTEMİMİZ DAHA VERİMLİ BİR HALE GELECEK



Toplumdan uzak, milletten uzak, ülkenin ve milletin gerçeklerinden uzak bir üniversite, üniversite kavramına aykırıdır. Üniversite topluma öncülük etmeli, toplumun sorunlarına çözüm üretmelidir. Yükseköğretim sisteminin önlisans ve lisans modellerinde işyerinde uygulamalı modelleri önemli buluyoruz. Yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin proje gerçekleştirebileceği, öğrenme temelli modellerini hayata geçireceğiz. Öğrencilerimize 3 yılda mezun olma yolunu açacak yapısal reformları gündeme alıyoruz. Bu reformlar ile sistemimiz daha verimli hale gelecek.





PAUSAT- 1 UYDUSUNUN MODELİ HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a PAUSAT-1 Türk uydusunun bir modeli YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından takdim edildi.



BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ve İsrail arasında Mısır'da Türkiye'nin de dahil olduğu ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

MEMNUNİYET DUYUYORUM: Şarm El Şeyh'te yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAK: Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

KARDEŞLERİMİ SELAMLIYORUM: Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayri insani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren, evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

AKADEMİSYENLERE 2025 ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİNİ VERDİ

2025 Üstün Başarı Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akademisyenlere ve tez danışmanlarına verildi. Fen ve Mühendislik Bilimleri Ödülü Hatice Büşra Lüleci ve Tunahan Çakır, Güzel Sanatlar ve Mimarlık ödülü Nazife Özer ve Seden Acun Özgünler, Sağlık ve Spor Bilimleri Ödülü Burcu Timur, Zeynep Şafak Teksin, Sosyal ve Başarı Bilimler Ödülü Eyüp Sabır Erbiçer, Türkan Doğan'a verildi. Kurumsal Ödüllerde, Dijital ve Büyük Veri Çalışmaları Ödülü TOBB Üniversitesi Rektörü Yusuf Sarınay ve proje yürütücüsü Ali Bozbey'e, Toplumsal Sorumluluk Ödülü Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın ile Ödül Alan Projenin Yürütücüsü olarak Halil İbrahim Düzenli, Emin Selçuk Taşar ve Abdullah Asım Divleli'ye, Uluslararası İşbirliği Ödülü Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal ve Proje Yöneticisi Önder Tor'a, Üniversite İş Dünyası İşbirliği Ödülü ODTÜ Üniversitesi Rektörü Ahmet Yozgatlıgil ve Proje Yöneticisi Mustafa Mert Ankaralı'ya verildi. Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü ise Keziban Yazıcı'ya teslim edildi. Özel alan ödülleri kapsamında ise Bilim Diplomasisi Ödülü Prof. Dr. Birnur Akkaya'ya, Milli Yenilik Ödülü Prof. Dr. Ali Koşar'a, İlme ve Talebeye Hizmet Özel Ödülü ise Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'na verildi.