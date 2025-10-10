İletişimin Oscarları’ndan CİMER’e iki ödül

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında CİMER'in iki kategoride ödüle layık olduğunu duyurdu.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünü güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Sosyal Medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kamu Sektörü" kategorisinde "Engelsiz CİMER", "Kriz Yönetimi" kategorisinde ise "CİMER-Deprem Acil" projeleriyle iki ödüle birden layık görüldü. Dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı bu etkinlikte ödül alan iki kıymetli projemizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeye, uluslararası alanda projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.