İnsanlığın vicdanına seslendik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Muğla Fahri Konsolosluğu ve Türk Kızılay işbirliğinde CSO Tarihi Salon'da düzenlenen ve tüm geliri Gazze halkına bağışlanacak olan "Rüzgâr Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" adlı flamenko gösterisi etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte konuşan İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, "Filistin İçin Flamenko Girişimi" adını verdikleri bu anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Kültür ve sanat, barbarlığa, ölüme, soykırıma ve yıkıma karşı insanlığın en asil cevabıdır" dedi.

Flamenko gösterisinde sahne alan 13 şarkıcı ve dansçı, Gazze'deki insanlık dramını sanatın evrensel diliyle izleyicilere sundu. Emine Erdoğan ise etkinlikle ilgili, "Bu anlamlı etkinlikte, Filistinli kardeşlerimiz için buluştuk. Flamenkonun zarafeti ve duygusu, Gazze'nin yaralı kalbine dokundu. Filistin'de soykırıma karşı sanatın birleştirici gücüyle bir araya gelip insanlığın vicdanına seslendik" dedi.