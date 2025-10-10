İzmir’de asfalt fiyaskosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aliağa ilçesi Helvacı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği asfalt çalışması, sadece 11 gün dayanarak büyük tepki topladı. 27 Eylül'de 2 kilometrelik Sanayi Bölgesi Caddesi'ne yaklaşık 6 bin ton sıcak asfalt serildi. Çalışmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yerinde inceleyip, pozlar vererek desteklemişti. Ancak kısa süre sonra etkili olan sağanak yağışlar, asfaltın üzerinde göçükler ve kabarmalara yol açtı. Vatandaşlar, yapılan çalışmanın kalitesini sorgulayarak belediyeye sert eleştiriler yöneltti. "Yazıklar olsun, bu ne biçim asfalt?" diyerek tepki gösteren mahalle sakinleri, yağmurdan sonra yolun kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON ve Fen İşleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle yürüttüğü asfaltlama çalışması sonrası oluşan hasar, bölgedeki trafik akışını da olumsuz etkiledi. Belediye ekiplerinin bozuk alanlara sadece trafik konisi koyup müdahale etmemesi vatandaşların tepkisini daha da artırdı. Helvacı Mahallesi sakinleri, belediye kaynaklarının boşa harcandığını vurgulayarak yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti. Bu gelişme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmalarındaki kalite kontrol ve sürdürülebilirlik konusundaki eleştirileri gündeme getirdi.